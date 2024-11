Bildung und Musik vereint: Knittelfelds neuer Schulcampus startet durch

In Knittelfeld wurden nun die Musikschule und das Bundesgymnasium an einem gemeinsamen Standort vereint.

Mit der Eröffnung des neuen Schulcampus in der Kärntner Straße wurde ein bedeutender Schritt für die Region vollzogen. Nach einer gründlichen Generalsanierung und Modernisierung des Gebäudes sind das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Knittelfeld und die Musikschule jetzt in einem modernen, zukunftsorientierten Schulkomplex vereint. Mit modernen Lehrmethoden, zukunftsweisender Technik und nachhaltiger Architektur wird dieser Standort neue Maßstäbe setzen und die Bildungslandschaft in Knittelfeld langfristig prägen.

Zusammenführung von Musikschule und Gymnasium

Das neuartige Schulkonzept, das hier erfolgreich realisiert wurde, geht über eine bloße räumliche Neugestaltung hinaus und umfasst auch eine bedeutende inhaltliche Erweiterung. Mit der „Bildungsbrücke“ – einer 75 Meter langen Verbindung aus 70 Tonnen Stahl – wurde das Gymnasium mit der Musikschule an einem gemeinsamen Standort vereint. Diese architektonische Lösung steht nicht nur für die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen, sondern ist auch ein wesentlicher Bestandteil der neuen Infrastruktur. Ein anschauliches Beispiel dafür war die Klimaversum-Ausstellung, die kürzlich direkt auf der Brücke stattfand.

Investition in Bildung

„Trotz der herausfordernden Zeiten ist es Knittelfeld gelungen, das Geld in die Hand zu nehmen, um weiter in die Bildung zu investieren und somit in die Zukunft der Schüler“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ). Bereits zu Schulbeginn bezogen die Schüler der zweiten und dritten Klassen des BG/BRG Knittelfeld die modernen Klassenzimmer im ersten Obergeschoss des neuen Schulgebäudes. Die Musikschule hingegen nutzt die Räumlichkeiten im zweiten Stock.

Musikschule seit Herbst 2024 aktiv

Seit Herbst 2024 ist auch die Musikschule hier aktiv und bietet ihren Unterricht in speziell akustisch und räumlich optimierten Räumen an. Dazu gehören ein Tonstudio sowie ein kleiner Veranstaltungssaal im Erdgeschoss, die von beiden Schulen gemeinsam genutzt werden. Der Veranstaltungssaal dient unter anderem für schulische Events, während die Werkräume des Gymnasiums und die Räume der Musikschule, darunter ein Schlagzeugunterrichtsraum sowie eine Bibliothek mit Diskografie, ebenfalls im Erdgeschoss untergebracht sind.

Nachhaltiger Bau des neuen Schulcampus des Bundesgymnasiums

Der Schulcampus steht nicht nur für innovative Bildungsansätze, sondern auch für umweltbewusstes Bauen. „Durch die Sanierung von bestehenden Gebäuden und die Nutzung dieser Bausubstanz, mussten keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden,“ so Bürgermeister Bergmann. Zudem sorgt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach für eine nachhaltige Energieversorgung, während eine energieeffiziente Fußbodenheizung im gesamten Gebäude für ein angenehmes Raumklima sorgt.

Großer Gewinn für Knittelfeld

Der neue Standort stärkt die Musikschule Knittelfeld erheblich. Bereits 550 Schüler und 20 Lehrkräfte haben die modernen Unterrichtsräume bezogen, die speziell auf die Bedürfnisse der musikalischen Ausbildung zugeschnitten sind. Die enge Zusammenarbeit mit dem BG/BRG ermöglicht es den Schülern, den Musikunterricht direkt nach dem regulären Schulunterricht zu besuchen. Wartezeiten können zudem sinnvoll mit Mittagessen oder Nachmittagsbetreuung überbrückt werden. „Der gemeinsame Schulcampus ist ein großer Gewinn für die Stadt. Er stärkt den Musikunterricht und bietet den Kindern eine optimale Lernumgebung“, erläuterte der Bürgermeister.

Musikalische Eröffnungsfeier

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) äußerte sich auf Facebook zur Eröffnungsfeier. „Der Campus wird ein Ort sein, der ihre Talente und Fähigkeiten bestmöglich fördert. Und wie viel musikalisches Talent es an dieser Schule gibt, haben die Schüler bei der großen Eröffnungsfeier eindrucksvoll unter Beweis gestellt!“, schrieb er in einem Post.