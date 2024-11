Alpine Notlage: Mann (40) musste mittel Seil geborgen werden

Ein Mann aus Klagenfurt geriet am 9. November 2024 in eine alpine Notlage. Er wurde mittels Seil geborgen.

Am 9. November 2024, unternahm ein 40 Jahre alter Mann aus Klagenfurt allein eine Wanderung von der Stouhütte in Richtung Turn Gipfel in der Gemeinde Feistritz im Rosental, Bezirk Klagenfurt Land. In rund 1.800 Metern Seehöhe geriet er auf Grund des anspruchsvollen Geländes in eine alpine Notlage und musste schließlich einen Notruf absetzen. Der Wanderer wurde schließlich vom Polizeihubschrauber Libelle lokalisiert, mittels Seil geborgen und zur Klagenfurter Hütte geflogen, von wo aus er selbständig absteigen konnte.