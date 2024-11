„Willkommen auf der Geisterburg“: Matthias schrieb sein erstes Buch

Matthias Pogatschnig ist derzeit noch Schüler. Er wurde 2009 in Sankt Veit an der Glan geboren und wuchs in den Städten Klagenfurt und Wernberg auf. Er wohnt in Wernberg bei seiner Mutter zusammen mit einem Bruder. Durch einige Buchserien ließ er sich selbst inspirieren eine eigene Krimibuchreihe zu schreiben. Sein Ziel ist es, Kindern (und vielleicht auch Erwachsenen) eine Freude am Lesen zu bereiten.

„Die besten Geschichten entstehen im Leben“

Matthias Wunsch Schriftsteller zu werden entstand erst während dem Schreiben seines Buches. Davor wollte er immer Polizist oder Lehrer werden. Die Inspiration für seine Bücher nimmt sich der junge Autor aus dem eigenen Umfeld. „Die besten Geschichten entstehen im wahren Leben und diese könnte man dann in eine Geschichte fassen“, so Matthias.

Vorbilder und Lieblingsautoren

Matthias hat natürlich auch Vorbilder, vor allem Thomas Brezina bewundert er sehr: „Seine Art zu Schreiben, hat mich zum Schreiben inspiriert.“ Doch auch der Musiker Jacob Elias zeigt ihm, dass man alles erreichen kann, wenn man will. Auch Lucy Maud Montgomery, Andre Marx und Enid Blyton zählen zu seinen Lieblingsautoren.

Matthias Bücher sind in den Buchhandlungen erhältlich

Das Lieblingsbuch des jungen Autors ist „Anne auf Green Gables“ von Lucy Maud Montgomery. „Ein supertolles Buch, das aus dem Leben aufgegriffen wurde. Die Geschichte spielt im Heimatort der Autorin“, so Matthias. Seine Bücher sind im gesamten deutschsprachigen Buchhandel und im Buchschmiede-Shop bestellbar. Außerdem sind die Bücher bei Lesungen bei mir erhältlich.

„Willkommen auf der Geisterburg“

Erik, Nala, Timo – Tim genannt – und Julia machen Ferien auf einem großen Burgschloss. Schon bald geschehen merkwürdige Dinge, die den Einsatz der vier Abenteurer erfordern. Was sind das für seltsame Vorkommnisse? Warum verschwindet Nala so plötzlich? Und ist es normal, dass eine dunkle Gestalt mitten in der Nacht auf dem Parkplatz herumschleicht? Was meint ihr? Werden die vier Abenteurer herausfinden, was auf dem Gelände vor sich geht.