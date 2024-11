Ex-Frau mit Messer getötet: Iraner (39) wurde festgenommen

Ein Iraner soll seine Ex-Frau am Flughafen in Laibach mit einem Messer getötet haben.

Veröffentlicht am 9. November 2024

Beamte des Landeskriminalamt Kärnten konnten am 9. November 2024 nach gezielten Fahndungsmaßnahmen unter Mithilfe des Einsatzkommando Cobra einen 39-jährigen Iraner mit Wohnsitz Klagenfurt in einer Wohnung in Klagenfurt festnehmen.

Frau wurde am Flughafen Laibach getötet

Er steht im Verdacht, am 7. November 2024 am Flughafengelände Laibach in Slowenien seine 33-jährige Ex-Partnerin, die ebenfalls im Iran geboren ist und mit der er drei gemeinsame minderjährige Kinder hat, mit Messerstichen getötet zu haben. Die Erhebungen sind derzeit noch im Gange. Weitere Verfügungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt stehen noch aus.