Betrügerische Jobanzeige: Mann (25) verliert Tausende Euro

Ein 25 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurde Anfang Oktober im Zuge einer Jobsuche im Internet auf eine Werbeanzeige aufmerksam, bei der versprochen wurde, als Teilzeitkraft online mehrere Hundert bis Tausend Euro monatlich nebenbei verdienen zu können.

Geld für positive Rezessionen

Nach Kontaktaufnahme via Messenger Dienst am Handy wurde dem Mann mitgeteilt, er müsse positive Rezessionen für diverse Hotels , etc. abgeben. Dafür erhielt er dann in der Folge mehrere Kleinstbeträge in Euro auf sein Konto überwiesen. Danach wurde ihm angeboten, er könne über seine Firma Geld investieren, was er dann auch im Rahmen eines Kleinstbetrages tat.

Mehrere Tausend Euro investiert

Kurze Zeit später erhielt er dann auch wieder eine geringe Summe ausbezahlt. Dadurch gelang es den Tätern Vertrauen aufzubauen und deshalb investierte der Mann dann mehrere Tausend Euro. Danach brach der Kontakt zur vermeintlichen Firma ab.