Bremsfehler führt zu Motorradsturz – Mann (66) im Krankenhaus

Der Mann wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Veröffentlicht am 9. November 2024

Am 9. November 2024 kam ein 66 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Motorrad auf der Hochrindl Landesstraße im Gemeindegebiet von Reichenau aufgrund eines Bremsfehlers ins Schleudern.

Mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau

Deshalb kam er dann zu Sturz, schlitterte einige Meter am Asphalt dahin und kam schließlich unterhalb seines Motorrades zu liegen. Die verständigte Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau.