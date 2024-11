Alkoholisierter E-Bike-Fahrer nach Sturz bewusstlos

Veröffentlicht am 9. November 2024, 19:42 / ©5 Minuten

Am Samstag, dem 9. November gegen 16.45 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad auf einer Gemeindestraße in Mortantsch, als er stürzte und sich dabei unbestimmte Verletzungen zuzog. Eine Zeugin beobachtete den Sturz und berichtete, dass der Mann mit dem Fahrrad beinahe einen Überschlag gemacht habe. Sie gab an, dass er für kurze Zeit bewusstlos gewesen sei, woraufhin sie den Notruf verständigte.

Starke Alkoholisierung

Der 31-Jährige erklärte, zuvor auf einer Feier gewesen und Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung. Der Mann wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Weiz transportiert.