Vorsicht vor Fake-Gewinnspiel: Was du jetzt wissen musst

Aktuell sind vermehrt betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich im Namen des ÖAMTC verschickt werden. Die sogenannten Phishing-E-Mails locken mit dem Versprechen eines nicht existenten Gewinnspiels – in diesem Fall mit dem Gewinn eines „Auto-Notfallsets“ – unter der Voraussetzung an einer angeblichen ÖAMTC-Umfrage teilzunehmen. Zu Gewinnen gibt es in diesem Fall ein „Auto-Notfallset„. Mit den E-Mails will man an persönliche Informationen wie Kreditkartenangaben auf einer nachgeahmten Webseite sammeln.

ÖAMTC warnt vor Phishing-Betrug

Der ÖAMTC warnt vor Phishing-Angriffen und Betrugsversuchen. Der Automobilclub initiiert keine Gewinnspiele oder Aktionen, bei denen sensible Daten wie Kreditkarteninformationen online abgefragt werden. Nutzer sollten keine Links in verdächtigen E-Mails öffnen und keine persönlichen Daten auf unsicheren Webseiten eingeben. Besonders vorsichtig ist bei Absenderadressen, die leicht von der echten Adresse abweichen, sowie bei E-Mails, die Dringlichkeit oder sofortiges Handeln verlangen. Auch ungewöhnliche Layouts oder Rechtschreibfehler sind Anzeichen für einen Betrugsversuch. Im Zweifel sollten solche E-Mails gelöscht werden.

Was tun, wenn man persönliche Daten auf einer Fake-Website eingegeben hat?

Falls du persönliche Daten auf einer Phishing-Website eingegeben hast, ist es wichtig, schnell zu handeln, um mögliche Schäden zu begrenzen. Hier sind einige wesentliche Schritte, die du unternehmen solltest:

Ändere deine Passwörter für sämtliche Online-Konten und Websites, besonders wenn du das gleiche Passwort auch für andere Dienste verwendet haben.

Benachrichtige deine Bank oder dein Kreditkartenunternehmen über den Vorfall. Diese können dann Maßnahmen ergreifen, um deine Konten zu überwachen oder vorübergehend zu sperren.

Überprüfe regelmäßig deine Bankkonten und Kreditkartenabrechnungen auf unerlaubte Transaktionen.

Führe einen Virenscan auf deinem Computer oder mobilen Gerät durch, um sicherzustellen, dass keine schadhafte Software installiert wurde.

Häufig gestellte Fragen: Was ist Phishing? Phishing setzt sich aus den Wörtern „Password“ und „Fishing“ zusammen. Es beschreibt den Versuch, Internetnutzern vertrauliche Informationen wie Passwörter oder Bankdaten zu stehlen. Was sind Phishing-Mails? Diese E-Mails zielen darauf ab, persönliche Daten wie Kreditkarteninformationen auf gefälschten Webseiten zu sammeln. Wie kann ich mich effektiv vor Phishing-Angriffen schützen? Klicke nicht auf Links und gib keine persönlichen Daten auf fragwürdigen Webseiten ein.

Überprüfe die Absenderadresse, da Phishing-Mails oft ähnliche, aber falsche E-Mail-Adressen verwenden.

Sei misstrauisch bei E-Mails, die Dringlichkeit oder sofortige Handlungen fordern.

Achte auf Rechtschreibfehler und ungewöhnliches Layout, da dies auf Phishing hinweisen kann.

Verdächtige E-Mails sollten sofort gelöscht werden. Was sollte ich tun, wenn ich meine Daten in einer gefälschten Phishing-E-Mail eingegeben habe? Ändere deine Passwörter, besonders, wenn du das gleiche auch auf anderen Seiten nutzt.

Benachrichtige deine Bank oder Kreditkartenfirma, damit sie deine Konten überwachen oder sperren können.

Überprüfe regelmäßig deine Konten auf verdächtige Transaktionen.

Führe einen Virenscan auf deinen Geräten durch, um mögliche Schadsoftware zu entdecken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2024 um 20:01 Uhr aktualisiert