Schwer verletzt: 34-Jähriger stürzt zehn Meter ins Seil ab

Zwei deutsche Kletterer waren in Scheffau am Wilden Kaiser unterwegs, als einer von ihnen abstürzte.

Am 9. November, gegen 11 Uhr, starteten zwei deutsche Kletterer im Alter von 34 und 29 Jahren die Tour „Hazo Fantastica“ in der Sonneck Südwand im Kaisergebirge bei Scheffau am Wilden Kaiser. Im oberen Teil der Strecke rutschte der 34-Jährige von der Wand und stürzte etwa zehn Meter in das Seil. Dabei zog er sich schwere Beinverletzungen zu. Nach der ersten Versorgung vor Ort wurde er mit einem Hubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.