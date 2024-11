Bauarbeiten in Villach: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Im November und Dezember kommt es in Villach vermehrt zu Totalsperren und Verkerhsbehinderungen.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 20:59 / ©5 Minuten

Asphaltierungsarbeiten führen in der Rennsteiner Straße (vom Kreuzungsbereich mit der Meerbothstraße bis auf Höhe Objekt 6 und im Kreuzungsbereich Rennsteiner Straße / Heinrich-v.-Türlin-Straße) von 12. bis 14. November zu einer Totalsperre der Fahrbahn.

Wintersportbörse der Arbeiterkammer

Aufgrund der „Wintersportbörse“ der Arbeiterkammer Kärnten in der Kasernengasse (Hauptfeuerwache) kommt es in diesem Bereich am Sonntag, dem 10. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Leitungsverlegungen und Fernwärmeversorgung

In der Brauhausgasse kommt es ab dem 11. November bis zum 30. November aufgrund von Bauarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Ebenso sind im Bereich des Mühlenwegs (Hausnummer 22 und Münzweg Nr. 1) Grabungs- und Leitungsverlegungen geplant, die den Verkehr im gleichen Zeitraum beeinträchtigen werden. Zudem führen Arbeiten an der Fernwärmeversorgung gegenüber der F.-X.-Wirth-Straße im Bereich des Walter-von-der-Vogelweide-Parks vom 11. November bis zum 13. Dezember zu Behinderungen.

Hausanschluss und Abbrucharbeiten

Die Herstellung eines Hausanschlusses bei einem bestehenden Kanalschacht in der Oswaldibergstraße (Höhe Nr. 21) führt bis 29. November zu Verkehrsbehinderungen. Wegen Abbrucharbeiten in der Landskroner Siedlerstraße (Höhe Nr. 7) kommt es von 14. November bis 2. Dezember zu Verkehrsbehinderungen.