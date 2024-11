Überholmanöver endet in Kollision: Schwangere und Kind (2) verletzt

In Vorarlberg kam es heute zu einem Unfall, als ein Überholmanöver in einer Kollision endete.

In Vorarlberg kam es heute zu einem Unfall, als ein Überholmanöver in einer Kollision endete.

Am 9. November gegen 16.15 Uhr war ein Traktor mit Anhänger auf der Faschina Straße in Richtung Ludesch unterwegs und wollte nach links in den Lärchkopfweg abbiegen. Gleichzeitig setzte ein hinter ihm fahrendes Auto zum Überholen an und kollidierte dabei mit dem Traktor beziehungsweise dessen Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto nach links in die Leitplanke geschleudert und rutschte anschließend, zusammen mit einem Stück der Leitplanke, den Abhang hinunter, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Schwangere Frau und 2-jähriges Kind beteiligt

Im Auto befanden sich neben dem Fahrer auch eine schwangere Frau und ein zweijähriges Kind. Die Frau und das Kind wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.