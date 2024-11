Nebel und Sonne: Wechselhaftes Wetter am Sonntag

Am Sonntag wird das Wetter in Österreich wechselhaft. Es gibt teils neblige Abschnitte, aber auch sonnige Phasen.

Am Sonntag wird das Wetter in Österreich wechselhaft. Es gibt teils neblige Abschnitte, aber auch sonnige Phasen.

Unter dem Einfluss von Hochdruck bleibt es in vielen Niederungen neblig oder von Hochnebel bedeckt, während auf den Bergen ungetrübter Sonnenschein herrscht. Der Nebel löst sich vielerorts bis zum Mittag auf, bleibt jedoch im nördlichen Rheintal sowie in den Niederungen Oberösterreichs und teilweise in den Tälern Niederösterreichs den ganzen Tag über bestehen. Der Wind bleibt schwach. „Die Frühwerte liegen zwischen minus 5 und plus 3 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen bei zähem Nebel nur zwischen 3 und 6 Grad betragen, andernorts erreichen sie 7 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten im Westen“, so die GeoSphere Austria.