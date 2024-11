Wechselhaftes Wetter in Kärnten: Nebel und Sonne wechseln sich ab

Der morgige Sonntag startet recht nebelig in den Tag. Doch am Nachmittag kommt die Sonne heraus und es ist mit einem strahlend blauen Himmel zu rechnen.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 21:42 / ©5 Minuten

Am Sonntag, 10. November 2024, erwartet die Kärntener ein wechselhaftes Wetterbild. In Oberkärnten wird sich der Nebel, der die Region zu Beginn des Tages noch bedeckt, bis zum frühen Nachmittag weitgehend auflösen. Ab dann ist mit ungetrübtem Sonnenschein und einem strahlend blauen Himmel zu rechnen. In Unterkärnten dagegen bleibt es zum Teil trüb durch Hochnebel mit einer Obergrenze um 1100 Meter. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad, wobei sonnige Hanglagen die mildesten Werte mit bis zu 11 Grad bringen.