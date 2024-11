St. Georgen am Längsee feiert Erfolge auf zwei Rädern

Die Siegerehrung der drei fleißigsten Radler aus St. Georgen am Längsee.

Die Siegerehrung der drei fleißigsten Radler aus St. Georgen am Längsee.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 21:47

Im fünften Jahr der Aktion „Kärnten radelt“ haben sich Teilnehmer in ganz Kärnten erneut kräftig in die Pedale gestemmt. Die Gemeinde St. Georgen am Längsee konnte mit beeindruckenden Ergebnissen punkten. Mit insgesamt 16 aktiven Radlern legte die Gemeinde beachtliche 17.916,86 Kilometer zurück und schaffte es damit unter den 26 teilnehmenden Gemeinden unter 5.000 Einwohnern auf den dritten Platz.

Umweltschutz und Engagement

Diese sportliche Leistung hatte nicht nur positive Auswirkungen auf die Fitness der Teilnehmer, sondern auch auf die Umwelt und die Haushaltskasse. Durch das Radfahren wurden in St. Georgen am Längsee 3.160,53 Kilogramm CO₂ eingespart, 533.635,76 Kalorien verbrannt und 6.181,32 Euro an Kosten eingespart.

Besondere Errungenschaften

Besonders hervorzuheben ist Josef Grojer, der mit 5.530,31 gefahrenen Kilometern der fleißigste Radler der Gemeinde war. Ihm folgten Gebhard Höfferer mit 3.165,21 Kilometern und Gerhard Unger mit 3.002,00 Kilometern. Diese drei wurden von Bürgermeister Wolfgang Grilz in Anerkennung ihrer herausragenden Leistung mit einem Geschenk geehrt.