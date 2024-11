Wechselhaftes Wetter: Am Sonntag gibt es vereinzelt Sonnenschein

Der Sonntag bringt in Wien wechselhaftes Wetter mit Sonne und Nebel.

Der Sonntag bringt in Wien wechselhaftes Wetter mit Sonne und Nebel.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 21:47 / ©5 Minuten

Der Tag beginnt in einigen Stadtteilen bereits trüb mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Vormittags breiten sich die Nebelfelder weiter aus. „Ab Mittag beginnen sich diese langsam aufzulösen, und vereinzelt kann auch die Sonne durchbrechen. Der Wind bleibt schwach“, weiß die GeoSphere Austria. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, am Stadtrand kann es leicht frostig sein. Die Tageshöchstwerte erreichen je nach Nebelauflösung zwischen 6 und 8 Grad.