Kärntner Tourismusschule räumt bei der 37. AEHT-Konferenz in Riga ab

In Riga/Lettland fand vom 4. bis 9. November 2024 die 37. Konferenz der Vereinigung der europäischen Hotel- und Tourismusschulen (AEHT – Association of European Hotel and Tourism Schools) statt. Rund 500 Schüler aus 110 Schulen und 25 Nationen zeigten in 12 Disziplinen ihr Können.

Herausragende Leistungen

Es ist bereits Tradition, dass die Kärntner Tourismusschule Schüler und Kollegstudierende zu dem hochrangigen Bewerb entsendet. Im Bereich Barista war Anja Kickl (5AT) am Start, Laura Pleschberger (5BT) nahm im Bewerb Pastry/Patisserie teil. Gemeinsam mit ihren internationalen Teampartnern erbrachten sie herausragende Leistungen.

Drei Silbermedaillen

Über drei Silbermedaillen durften sich Maximilian Müller und Noah Sternig (beide 5BT) und Fabienne O’Shannassy (5CT) in den Bewerben Wine Service, Restaurant Service und Bar freuen. Die ganze KTS-Family gratuliert herzlich und ist sehr stolz auf die Schüler.

„Unbezahlbare Erfahrung für die Schüler“

Direktorin Birgit Pipp und die Diplompädagogen Hermann Rauter und Raimund Stani, die das Team der KTS nach Riga begleiteten, gratulierten herzlich. Für Pipp ist die AEHT ein einziger, internationaler Wettbewerb, bei dem alle Schüler der teilnehmenden Tourismusschulen eine Plattform für ihr großartiges Fachwissen bekommen. „Dabei zu sein, ist eine unbezahlbare Erfahrung für die Schüler. Sie vernetzen sich mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern, arbeiten im Team, verbessern ihre Sprachkenntnisse und schreiben persönliche Erfolgsgeschichten!“