Sonniger Sonntag erwartet: Temperaturen bis zu 10 Grad

Am Sonntag wird das Wetter in Graz sonnig und trocken sein.

Das Hochdruckgebiet, das das Wetter bestimmt, bleibt auch am Sonntag bestehen. „Die Luft ist jedoch deutlich trockener, sodass sich die Nebel- und Hochnebelfelder im ganzen Land bis spätestens Mittag auflösen sollten. Am Nachmittag wird verbreitet Sonne erwartet“, so die GeoSphere Austria. In vielen Regionen gibt es leichten Morgenfrost, und in Gebieten mit Nebel könnte es vereinzelt glatt werden. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 7 und 10 Grad.