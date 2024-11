Kinderbuch Erlebniswelt: Das Lesestadt-Festival startet in Villach

Die bunte Ausstellung, Villachs „Lesestadt“, hat bereits geöffnet – ab dem kommenden Montag gibt es dann täglich Theater: Das Lesestadt-Festival bietet heuer nämlich nicht nur lässige Kinderbücher in einer bunten Erlebniswelt, sondern bietet erstmals ein neuartiges Theaterkonzept. Schauspielerin Teresa König wird direkt Szenen aus den Büchern darstellen und die Besucher in die Fantasiewelten entführen.

Erlebniswelt für kleine Lesemäuse

„Wir sind stolz, dass dieses kreative Festival jährlich unser junges Publikum begeistert und Bücher auch im Zeitalter der Digitalisierung Spaß bereiten“, sagt Kultur- und Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Seit 2007 gibt es die Lesestadt in Villach – eine familienfreundliche Ausstellung rund um das Thema Kinderbuch mit begehbaren Installationen, Leseecken und Hörspielen. „Die Ausstellung ist so konzipiert, dass die Kinder tatsächlich in die Bücher eintauchen, sich in Phantasiewelten zurückziehen und dort Abenteuer erleben können“, sagt Sandriesser.

Großes Eröffnungsfest am Montag

Das Lesestadt-Festival beginnt am Montag gleich mit einem großen Erˆöffnungsfest und der Präsentation des Lesestadt-Songs von Matthäus Bär bei freiem Eintritt. Ab da gibt es dann zwei Wochen lang von Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr laufend Performances.