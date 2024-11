Grausam: Zwei Hundemütter mit neugeborenen Welpen in Wien ausgesetzt

Die erste Hundefamilie, eine Dackelmama mit fünf hilflosen Welpen, wurde in einer Hundezone im 5. Bezirk aufgefunden. Die kleine Familie war völlig auf sich allein gestellt und den Gefahren der Umgebung schutzlos ausgeliefert. Ein aufmerksamer Passant fand die junge Familie und verständigte daraufhin die Tierrettung. Wenige Tage später folgte der nächste dramatische Einsatz: Im 22. Bezirk brachte ein Unbekannter eine Hundemutter mit acht winzigen Welpen zu einer Polizeidienststelle. Die Tiere wurden von der Polizei umgehend der Tierrettung des TierQuarTiers übergeben, wo sie jetzt versorgt und betreut werden.

©TierQuarTier Wien

Hundemamas mit Welpen einfach ausgesetzt: Fassungslosigkeit im TierQuarTier

„Diese Taten sind nicht nur herzlos und gesetzlich strafbar, sondern zeigen ein besorgniserregendes Maß an Verantwortungslosigkeit,“ erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. „Tiere mit ihren Welpen einfach sich selbst zu überlassen, setzt sie großen Gefahren aus und missachtet ihr Leben. Wir setzen alles daran, diesen Hundefamilien Schutz zu bieten, doch die Häufung solcher Fälle bringt uns an unsere Grenzen.“ Das Team des TierQuarTiers gibt Tag für Tag alles für das Wohl der Tiere, und die Versorgung der Welpen ist besonders anspruchsvoll und bindet wertvolle Ressourcen. Jeder Welpe benötigt intensive Betreuung und Fürsorge, um ihm einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Die zunehmende Zahl solcher Fälle in so kurzer Zeit belastet das Team erheblich.

Appell an Bevölkerung: „Wachsam bleiben“

Das TierQuarTier appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Haustieren zu melden. „Tierliebe zeigt sich durch Verantwortung und Mitgefühl,“ sagt Benda. „Wir hoffen, dass diese traurigen Funde die Menschen daran erinnern, wie wichtig eine verantwortungsvolle Tierhaltung ist – zum Wohl jedes einzelnen Tieres.“

Hinweise gesucht Auch das Veterinäramt der Stadt Wien setzt alles daran herauszufinden, wer die Tiere ausgesetzt hat. Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts mahnt: „Wer ein Muttertier mit Welpen einfach sich selbst überlässt, muss zur Verantwortung gezogen werden.“ Sie appelliert an die Wiener: „Wenn Sie ein ausgesetztes Tier wiedererkennen, so melden Sie dies bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60. Wir gehen allen Hinweisen nach.“

Über das TierQuarTier Wien

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

