Advent in Ebenthal: Eine festliche Hobbykünstler-Ausstellung

Veröffentlicht am 10. November 2024, 07:33 / ©Barbara Domes

In der besinnlichen Vorweihnachtszeit öffnet der Kultursaal Gurnitz seine Türen für die alljährliche Hobbykünstlerausstellung „Advent in Ebenthal“. Am Samstag, dem 30. November, und Sonntag, dem 1. Dezember 2024, von 10 bis 17 Uhr. Die Marktgemeinde Ebenthal lädt Kunstliebhaber und Weihnachtsenthusiasten ein, das kreative Schaffen regionaler Talente zu bestaunen und zu unterstützen.

Bummel durch kreative Welten

Die Ausstellung findet im Kulturhaus Gurnitz, Siegfried-Steiner-Park, statt und verspricht eine Fülle an handgefertigten Kunstwerken und einzigartigen Weihnachtsdekorationen. Besucher können sich auf eine Vielzahl von Produkten freuen, die die Vielfalt des künstlerischen Schaffens widerspiegeln. Zu den angebotenen Werken zählen unter anderem fein gearbeitete Keramik, kunstvolle Holzarbeiten, festliche Advents- und Weihnachtsdekorationen sowie selbstgebackene Weihnachtskekse. Auch handgefertigter Schmuck, charmante Mitbringsel und persönliche Glückwunschkarten werden präsentiert. Diese Vielfalt an Kunstwerken bietet die perfekte Gelegenheit, das Zuhause mit einzigartigen Dekorationsstücken zu bereichern oder Geschenke mit persönlicher Note für die Liebsten zu finden.

Unterstützung für lokale Künstler

Ein besonderer Aspekt der Ausstellung ist die Möglichkeit, lokale Künstler zu unterstützen und echtes Handwerk zu schätzen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, und die Marktgemeinde ermutigt die Besucher, durch freiwillige Spenden für die kulinarische Verpflegung einen guten Zweck innerhalb der Gemeinde zu unterstützen. Diese Initiative fördert das Gemeinschaftsgefühl und stärkt die lokale Kunstszene.

Festliche Stimmung beim Adventmarkt

Zusätzlich zur Hobbykünstlerausstellung erwartet die Besucher am 1. Dezember ab 14 Uhr im Siegfried-Steiner-Park der Adventmarkt, organisiert von den engagierten Frauen des Marktes. Die Marktgemeinde Ebenthal freut sich darauf, am 30. November und 1. Dezember 2024 alle Gäste im Kultursaal Gurnitz zu einem Wochenende voller Kunst, Kreativität und weihnachtlicher Vorfreude willkommen zu heißen.