Maximal 20.000 Besucher pro Tag: Diese italienische Stadt setzt Obergrenze 

Berichten zufolge besuchten im Jahr 2023 fast vier Millionen Menschen die Ruinen von Pompeji. Das entspricht einem Anstieg von einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark war der Ansturm im Oktober 2024, als mehr als 480.000 Menschen die Stätte besichtigten. An einem einzigen Sonntag im Oktober, als der Eintritt kostenlos war, stieg die Zahl der Besucher sogar auf 36.000. Trotz dieser Rekordzahlen wird erwartet, dass die neue Obergrenze von 20.000 Besuchern pro Tag nur an wenigen Tagen überschritten wird, da die Zahl der Touristen in der Regel unter dieser Grenze liegt, besonders an Tagen mit kostenpflichtigem Eintritt.

Zukunft des Massentourismus in Kulturstätten

Die Beschränkung der Besucherzahlen in Pompeji folgt einem globalen Trend, der auch andere touristische Hotspots betrifft. So führte Venedig bereits im Frühjahr dieses Jahres eine Eintrittsgebühr ein, um den Ansturm von Tagesausflüglern zu regulieren und die Belastung der Stadt zu verringern. Auch in Amalfi verfolgt man das Ziel, den Tourismus nachhaltiger zu gestalten.

Schutz des Kulturerbes und Nachhaltiger Tourismus

Pompeji, das durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. zerstört und nahezu perfekt konserviert wurde, zählt zu den am besten erhaltenen römischen Stätten der Welt. Der Erhalt dieser einzigartigen Stätte ist angesichts des intensiven Tourismus von zentraler Bedeutung.

Etwa ein Drittel des Geländes ist noch nicht ausgegraben und bleibt für Archäologen ein faszinierendes Forschungsfeld. Um die negativen Auswirkungen des Tourismus auf die Stätte zu minimieren, werden die Eintrittskarten künftig personalisiert und mit den vollständigen Namen der Besucher versehen. Dies soll den Besucherstrom besser steuern und für mehr Sicherheit und Erhalt des kulturellen Erbes sorgen.