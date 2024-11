Immo-Queen Lisa auf Wohnungssuche für geheimen High-Profile-Kunden in Wien

„Ich möchte unbedingt diese Kooperation haben“, ist sich die gebürtige Steirerin Lisa sicher. Die Immobilien-Maklerin erwartet gemeinsam mit ihrem Kollegen Hape Besuch in Wien. Der britische Makler Oliver könnte der Weg zu einer großen internationalen Kooperation sein. Sehr zum Interesse von Lisa: „Interessiert an einer schnellen Nummer bin ich überhaupt nicht.“ Aber wird es auch dazu kommen? Denn der Brite weiß genau was er will und vor allem, was sich seine Kunden vorstellen.

15 Mio. Euro für den Wiener Wohntraum

Da müssen Lisa und Hape auch gleich Spontanität beweisen, denn Oliver möchte vor seinem nächsten Termin noch unbedingt eine Wohnung in der Nähe vom Franziskaner-Platz im 1. Wiener Gemeindebezirk sehen. Und das mit Hintergedanken: Oliver scoutet für einen High-Profile-Kunden aus England, der nach einer Wiener Residenz sucht, selbstverständlich in erstklassiger Lage. Wer es ist, das bleibt geheim, doch das Budget gibt er preis: 15 Millionen Euro hätte der Kunde zur Verfügung.

Luxus-Queen Olga auf Kunst-Suche

Währenddessen geht Luxus-Queen Olga mit ihrer gleichnamigen Mitarbeiterin Olga auf Kunst-Suche. Ein Kunde sucht nämlich nach dem perfekten Pop-Art-Gemälde. Doch so schnell das perfekte Bild auch gefunden scheint, kommt gleich die nächste Challenge: Auch die Luxus-Queen hat daran Gefallen gefunden und will es selbst erwerben: „Heute war das wirklich ein Zufall, dass genau dieses Gemälde, das ich kaufen wollte, der Kunde wollte. Unfassbar.“ Wer gewinnt die Bieterschlacht?