„In teuren Zeiten“: Villacher Bar hält Glühweinpreise erschwinglich

Für gemütliche Momente: Villacher Bar hält Glühweinpreise auch in teuren Zeiten stabil.

In diesen herausfordernden Zeiten, in denen die Preise für viele alltägliche Güter und Dienstleistungen kontinuierlich steigen, möchten einige Gastronomen ihren Kunden ein kleines Stück Normalität bieten. Besonders während der kalten Jahreszeit, wenn die Adventmärkte wieder ihre Tore öffnen und die Menschen sich auf warme Getränke und gemütliche Treffen freuen, spüren viele die Auswirkungen der Inflation.

Nur eine geringe Anpassung um etwa 20 Cent

Doch Christian Pasterk, Betreiber der Caffe Latte Bar, setzt ein positives Zeichen: „Unsere Preise werden nicht sehr viel höher sein als letztes Jahr. Wir wollen unseren Kunden, in den eh schon so teuren Zeiten, etwas Gutes tun und schlagen deswegen auch nicht viel auf,“ erklärt Pasterk. Zur Einordnung: Während letztes Jahr ein Glühmost bei der Caffe Latte Bar für 4,30 Euro erhältlich war, wird er dieses Jahr voraussichtlich zwischen 4,40 und 4,60 Euro kosten. Auch beim beliebten Glühwein wird es nur eine geringe Anpassung geben – von 4,50 Euro im letzten Jahr auf rund 4,70 Euro in diesem Advent.