Eine „Neverending Story“: Forderung – ein zentrales Stadt-Hallenbad

Die Auseinandersetzungen um das Klagenfurter Hallenbad halten an und sorgen für Unmut in der Bevölkerung. Mehr als drei Jahre ist es her, dass das alte Hallenbad aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde, und noch immer ist kein Neubau in Sicht. Gestern gab es dazu eine Demo in Klagenfurt. Thun-Hohenstein hat die Geduld verloren. „Für mich ist es die erste Aktion dieser Art. Aber ich will nicht mehr tatenlos zusehen, dass viel geredet wird und nichts passiert,“ sagte die 69-jährige Klagenfurterin, die für den Erhalt eines Hallenbades in der Landeshauptstadt kämpft. Mehr dazu hier: Demo für Hallenbad in Klagenfurt: „Ich will, dass etwas weitergeht“

Grünes Alternativkonzept: Ein Hallenbad am Messegelände

Motschiunig und die Grünen Klagenfurt plädieren für ein zentrales Stadt-Hallenbad am Messegelände. „Der Parkplatz auf der Messe wartet darauf, aktiv genutzt zu werden,“ so Motschiunig. Ihrer Ansicht nach könnten am Messegelände nicht nur Kosten gespart, sondern auch Energie effizienter genutzt werden. Der Standort sei „zentral in der Innenstadt und in unmittelbarer Umgebung einiger Schulen gelegen und sowohl zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis gut erreichbar.“ Zudem betont sie die Synergien, die sich durch die Nähe zur Eishalle ergeben könnten.

Wunsch nach einer nachhaltigen und kosteneffizienten Lösung

„Warum weitere unnötige Kosten verursachen, wenn es auch anders geht?“ fragt Motschiunig und spricht damit ein zentrales Anliegen vieler Bürger an, die den Wunsch nach einer nachhaltigen und kosteneffizienten Lösung für das Hallenbad teilen. Für die Grünen ist ein Hallenbad am Messegelände eine zukunftsweisende Option, um Klagenfurt lebenswerter zu gestalten und das innerstädtische Angebot zu erweitern.

Bauverzögerungen durch bürokratische Hürden

Doch was verzögert eigentlich den Bau des neuen Hallenbads? Nachdem ein Neubau auf einem Areal am Südring beschlossen wurde, hemmt aktuell ein laufendes UVP-Feststellungsverfahren den Fortschritt. Zwar gab Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) Ende Oktober in einer Pressekonferenz bekannt, dass kein UVP-Verfahren notwendig sei, dies ist jedoch noch keine fixe Sache. Noch bis 11. November können Stellungnahmen seitens der Klagenfurter Stadtwerke und der Stadt an die Kärntner Landesregierung übermittelt werden. Danach wird entschieden, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung vonnöten ist, im Anschluss können jedoch noch Einsprüche aus der Bevölkerung und von Umweltorganisationen eingelegt werden. Wenn das passiert, könnte sich das Feststellungsverfahren um ein weiteres Jahr verlängern. Kommen keine Einsprüche, will man das 77-Millionen-Euro-Projekt bis 2027 fertigstellen, mit dem Rohbau soll bereits im Juli 2025 begonnen werden.

Stadtwerke Klagenfurt: „Hausaufgaben wurden gemacht“

Die Stadtwerke Klagenfurt betonen in einer aktuellen Presseaussendung, dass alle „notwendigen Vorbereitungen bereits getroffen“ worden seien. Sie äußerten sich zuversichtlich, dass das UVP-Feststellungsverfahren „in Kürze beendet“ sein werde. Sobald der Bescheid rechtskräftig sei, könne mit den bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen werden.