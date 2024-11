Konflikt am Berg: Skitourengeher auf den Pisten verboten

Das Skitourengehen erfreut sich immer größerer Beliebtheit – vor allem in den letzten Jahren. Doch mit dem „Boom“ der Skitourengeher wächst auch die Problematik in und um die Skigebiete. Immer häufiger kommt es zu Konflikten zwischen Skitourengehern und anderen Wintersportlern, die durch unterschiedliche Nutzungszeiten und Sicherheitsbedenken verstärkt werden.

Ab sofort strikt untersagt

Im Skigebiet Bad Kleinkirchheim gibt es ab der Wintersaison 2024/25 eine klare Ansage: Das bergwärts-Gehen mit Skiern, Tourenski oder Schneeschuhen auf allen Skipisten ist ab sofort strikt untersagt. Diese Entscheidung der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, die auf der Grundlage der FIS-Regeln getroffen wurde, gilt ohne Ausnahmen sowohl tagsüber als auch nachts und bleibt bis zum Ende der Wintersaison Mitte April 2025 bestehen.

Sicherheitsaspekte im Vordergrund

Wie die Bergbahnen auf ihrer Website betonen, führen „unzählige Regelverstöße und gefährliche Situationen“ aus den letzten drei Jahren zu diesem harten Schritt. Trotz intensiver Vorankündigungen und Gespräche habe sich gezeigt, dass einige Tourengeher sich nicht an die geltenden Regeln halten, was zu gefährlichen Zwischenfällen führte – sowohl für Skitourengeher selbst als auch für Skifahrer und das Personal, das die Pisten präpariert. Gerade in den frühen Morgenstunden und in der Nacht ist die Gefahr groß, wenn Pistenraupen und Schneekanonen zum Einsatz kommen.

Alternative: Naturschneerouten in den Nockbergen

Dennoch stehen den sportlich ambitionierten Tourengehern in der Umgebung zahlreiche Naturschneerouten offen. Die „Schafalm-Brunnach“-Route etwa wird als leichte und attraktive Option für einen gefahrlosen Aufstieg empfohlen. Diese und weitere ausgewiesene Routen rund um Bad Kleinkirchheim bieten ein Naturerlebnis abseits des Pistentrubels und ermöglichen eine verantwortungsvolle Ausübung des Sports in einer Umgebung, die nicht den Regeln eines Skigebiets unterliegt.

Vollmond-Skitouren: Ein Highlight bleibt

Um den Tourengehern trotzdem eine besondere Gelegenheit zu bieten, gibt es eine Ausnahme: die Vollmond-Skitourenabende. An vier Abenden während der Saison – am 15. Dezember, 13. Januar, 12. Februar und 14. März – dürfen Tourengeher auf der Brunnachabfahrt (Piste 27) aufsteigen. Nach Betriebsende ab 16.30 Uhr bis 22 Uhr steht ihnen die Strecke kostenlos zur Verfügung. Wichtig ist jedoch: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.