Cool: HLW St. Veit gestaltet das Hirter Weihnachtsgallone-Etikett

Veröffentlicht am 10. November 2024, 10:37 / ©Privatbrauerei Hirt

In der Adventszeit weckt die Hirter Weihnachtsgallone bereits seit Jahren die Vorfreude vieler Bierliebhaber. Doch das diesjährige Etikett hat eine ganz besondere Geschichte – es wurde von Franziska Haimburger, einer Schülerin der HLW St. Veit International, entworfen. Unter dem Thema „Gestalte eine kreative Weihnachtskugel“ nahm Franziska am Wettbewerb teil, den die HLW in Kooperation mit der Privatbrauerei Hirt jährlich ausschreibt. Ihre ungewöhnliche Interpretation einer Weihnachtskugel überzeugte die Jury und ziert nun die limitierte Weihnachtsgallone 2024.

HLW-Schüler gestalten Hirter Weihnachtsgallone-Etikett

Im Fach „Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck“, geleitet von Kunstlehrerin Monja Petersen, hatten die Schüler die Gelegenheit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihr künstlerisches Können praktisch umzusetzen. Die Aufgabenstellung inspirierte die jungen Gestalter, traditionelle Motive neu zu denken. „Mit diesem Wettbewerb bieten wir den jungen Talenten die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung des neuen Etiketts mitzuwirken“, so Marlies Heinricher-Woltran, Marketingleiterin bei der Privatbrauerei Hirt. Im Rahmen einer kleinen Feier erhielt Franziska Haimburger ihre prämierte Weihnachtsgallone aus den Händen von Heinricher-Woltran, begleitet von ihren Lehrern und der Direktorin der HLW St. Veit, Gerlinde Zergoi-Wagner.

Praxisnah und kreativ

„Wir freuen uns, dass Projekte wie dieses Teil unserer praxisorientierten Ausbildung sind“, betonte Monja Petersen. Durch die Kooperationen mit Unternehmen wie der Privatbrauerei Hirt sammeln die Schüler wertvolle Praxiserfahrungen und bekommen Einblicke in berufliche Arbeitsfelder.