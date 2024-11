Kurt Kotrschal hält Vortrag über das Ökosystem & den Wolf in Klagenfurt

Kurt Kotrschal beleuchtet die wichtige Rolle großer Beutegreifer wie des Wolfs für die Biodiversität und das Gleichgewicht in unseren Ökosystemen.

Kurt Kotrschal beleuchtet die wichtige Rolle großer Beutegreifer wie des Wolfs für die Biodiversität und das Gleichgewicht in unseren Ökosystemen.

Veröffentlicht am 10. November 2024

Am Freitag, den 15. November 2024, haben Natur- und Tierfreunde die Gelegenheit, einen der renommiertesten Verhaltensforscher Europas live zu erleben: Kurt Kotrschal, emeritierter Professor der Universität Wien, wird im Lakeside Park Klagenfurt einen spannenden Vortrag über die Rolle großer Beutegreifer wie Wölfe, Bären und Luchse in unseren Ökosystemen halten. Organisiert wird die Veranstaltung vom TiKo Tierheim Klagenfurt in Zusammenarbeit mit der Katholischen HochschulGemeinde und dem Referat für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk.

Wie Wolf, Bär und Luchs das Gleichgewicht der Natur stärken

Kotrschal wird aufzeigen, wie bedeutend große Beutegreifer für das Gleichgewicht der Natur sind. Durch ihre Anwesenheit und ihr Verhalten beeinflussen sie die Dynamik von Wildpopulationen, fördern die Biodiversität und tragen zur Stabilität naturnaher Waldökosysteme bei. Ein historischer Einblick wird die Beziehung zwischen Mensch und Wolf verdeutlichen – eine Verbindung, die vor rund 40.000 Jahren begann und zur Domestizierung des Hundes führte.

Weitere Informationen: Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Lakeside Park, Raum Leibniz, statt. Der Eintritt beträgt 20 Euro, und die Erlöse kommen den Tieren im TiKo zugute.

Natur- und Tierschutztag im Lakeside Park

Am darauffolgenden Tag, dem 16. November 2024, lädt das TiKo Tierheim zum Natur- und Tierschutztag ein, der von 10 bis 16 Uhr im Lakeside Park stattfindet. Unter dem Motto „WIR brauchen, zerstören, schützen SIE!“ steht der Schutz von Haus-, Nutz- und Wildtieren im Mittelpunkt. Zahlreiche Mitmach-Stationen und Infostände geben Familien und Interessierten die Möglichkeit, mehr über die Bedeutung dieser Tiere für das Ökosystem zu erfahren und sich über Natur- und Tierschutzinitiativen zu informieren. Eintritt ist frei.

