Fahrzeuge auf Abruf: Carsharing jetzt auch in Velden

Mobilität wandelt sich und mit ihr die Möglichkeiten, unkompliziert und nachhaltig unterwegs zu sein. Ein neuer Schritt in diese Richtung wurde nun in Velden gesetzt: Die Marktgemeinde hat in Zusammenarbeit mit dem Carsharing-Anbieter Avant2Go einen neuen Standort eröffnet, der den Bewohnern und Besuchern von Velden die Möglichkeit bietet, flexibel auf Autos zuzugreifen, ohne selbst eins besitzen zu müssen.

Seit Mai schon in Klagenfurt

Das Unternehmen Avant Car, das bereits seit Mai das Carsharing-System Avant2Go in Klagenfurt betreibt, hat sein Netzwerk nun auf Velden erweitert. Mit insgesamt 30 Fahrzeugen an 25 Standorten, die sich über Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach und nun auch Velden erstrecken, wird das Mobilitätsangebot in der Region weiter gestärkt. Die Idee: Carsharing soll als eine bequeme, kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur individuellen Autofahrt etabliert werden.

So funktioniert’s: Flexibel und digital

Das Prinzip hinter Avant2Go ist denkbar einfach und vor allem digital: Mit der Avant2Go-App auf dem Smartphone lässt sich die gesamte Nutzung organisieren – von der Registrierung über die Anmietung bis hin zum Öffnen und Schließen des Fahrzeugs. Wer eine Fahrt plant, muss lediglich die App aufrufen, ein verfügbares Auto auswählen und schon kann die Fahrt beginnen. Die Rückgabe ist ebenfalls flexibel: Startet man zum Beispiel in Velden, lässt sich die Fahrt problemlos an einem der Klagenfurter Standorte beenden, etwa am Hauptbahnhof oder auch direkt am Flughafen.