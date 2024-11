YouTube-Serie: Österreicher stellen sich dem „7 vs. WILD“-Abenteuer

Im August 2024 erlebten 14 Jugendliche aus Oberösterreich ein besonderes Abenteuer. Inspiriert von dem bekannten YouTube-Format „7 vs. WILD“ begaben sie sich auf eine 72-stündige Survival-Challenge in der schwedischen Wildnis. Die Jugendlichen wurden in Zweierteams an sieben abgelegenen Stellen in einem unberührten Waldgebiet an einem See im Süden Schwedens abgesetzt. Ihre Mission: 72 Stunden in der Wildnis zu überleben. Dabei durften sie nur zehn Gegenstände mitnehmen, von denen einige zwingend erforderlich waren, wie Schlafsack, Erste-Hilfe-Set und Messer. Den Rest durften sie selbst wählen – ganz nach ihren persönlichen Vorlieben und Überlebensstrategien.

Unterschlupfbau und tägliche Herausforderungen

Ein zentrales Element der Herausforderung war der Bau eines wetterfesten Unterschlupfs, der sogenannten „Shelter“. Inmitten der Natur mussten die Jugendlichen mit den Materialien auskommen, die sie fanden oder mithilfe ihrer mitgebrachten Ausrüstung verarbeiten konnten. Jeden Tag wurden sie außerdem mit zwei neuen Aufgaben konfrontiert, die sie allein mit den verfügbaren Mitteln lösen mussten.

Sichere und gute Vorbereitung

Bevor die Jugendlichen in die Wildnis aufbrachen, wurden die ausgewählten Stellen sorgfältig inspiziert, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer auch unter besten Bedingungen agieren konnten. Auf Basis dieser Informationen wurde ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt. Ein Kommunikationssystem mit Funkgeräten und ein 24-Stunden-Notfall-Team garantierten, dass im Fall der Fälle innerhalb von 15 Minuten Hilfe erreicht werden konnte.

Serie auf Youtube

Während der 72 Stunden filmten die Jugendlichen ihre Erlebnisse selbst mit Action-Kameras und hielten ihre Herausforderungen und Erfahrungen in der schwedischen Wildnis fest. Das Survival-Abenteuer wird in mehreren Episoden auf YouTube als Serie veröffentlicht, und die erste Folge ist bereits online verfügbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2024 um 10:50 Uhr aktualisiert