Großer Ansturm bei Harry Potter Gottesdienst in Graz

Das Interesse scheint groß zu sein, denn zahlreiche Menschen zog es am heutigen Sonntag, 10. November, in den Grazer Stadtteil Liebenau. „Es ist gedroschen voll. Sie weisen schon Leute ab“, erzählt eine Grazerin, die den Harry Potter Gottesdienst ebenfalls besucht hat. Die Messe findet aktuell in der evangelische Erlöserkirche in Graz-Liebenau statt.

Ein magischer Gottesdienst im Harry Potter Stil

Was sofort auffällt: Das Motto wurde sehr ernst genommen, die Kirche ist liebevoll im „Hogwarts-Stil“ dekoriert. Auch die passende Musik durfte natürlich nicht fehlen und so erklangen gleich zu Beginn des Gottesdienstes die bekannten Töne aus den Harry Potter Filmen. Als Dumbledore verkleidet hielt Pfarrer Marcus Hütter die Messe dann ab – natürlich mit zahlreichen Referenzen aus der beliebten Buchreihe. Ein besonderes Highlight: Die Häuser-Sorting Zeremonie, bei der man mit seinem Handy mitmachen konnte. Viele Besucher kamen außerdem verkleidet oder trugen ein Outfit in den Häuserfarben rot, grün, gelb und blau. Nach der Messe gibt es für die Besucher noch „Kesselkuchen und Vielsafttrank“.

Nächster Harry Potter Gottesdienst schon in Planung

Missetat begangen`? Die Veranstaltung erfreute sich zumindest großer Beliebtheit, zahlreiche Menschen waren der Einladung von Pfarrer Marcus Hütter gefolgt. Die Kirche, welche Platz für rund 200 Personen bietet, war bis zum letzten Platz gefüllt. Wer den Termin verpasst hat oder keinen Platz mehr ergattern konnte, wird aber in Zukunft erneut die Chance haben, eine Messe im Harry Potter Stil zu erleben. Der nächste Termin ist bereits in Planung, wie Hütter am Ende der Veranstaltung verrät. So soll im kommenden Jahr, am 9. Februar 2025, ein Gottesdienst unter dem Motto „Harry Potter und die Kammer des Segens“ stattfinden.

