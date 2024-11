Wien pflanzt neuen Mini-Wald am Türkenschanzplatz

Der erste „Mini-Wald“ wurde im 5. Bezirk im Stefan-Weber-Park gepflanzt – aktuell gibt es im gesamten Wiener Stadtgebiet sechs Wiener Wäldchen.

Stadtnatur auf kleinem Raum

Ein „Wiener Wäldchen“ ist ein sehr dichter und schnell wachsender Mini-Wald mit einer Vielzahl an Bäumen und Sträuchern. Aufgrund der geringen Fläche von 100 bis 230 m² und des schnellen Wachstums eignen sich diese Wäldchen besonders gut für Kleinflächen im dicht verbauten Gebiet. Diese Mini-Wälder, die etwa die Größe eines Tennisplatzes haben, sind nicht nur Schattenspender, sondern tragen durch ihre Verdunstungskühlung außerdem zur Senkung der Temperaturen in ihrer direkten Umgebung bei. Außerdem schaffen sie ideale Bedingungen für Insekten, Vögel und andere Tiere.

Neuer Standort beim Türkenschanzplatz

Das Projekt „Wiener Wäldchen“ wird als Gemeinschaftsprojekt der Magistratsdirektion sowie der Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten, Wiener Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb und Wiener Umweltschutz geführt. Am Türkenschanzplatz im 18. Bezirk wurden jetzt gleich zwei Flächen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt und so zu zwei Wiener Wäldchen in unmittelbarer Nachbarschaft. Auch heuer werden wieder Anrainer wie Schüler in die Pflanzaktionen eingebunden. Gemeinsam mit Förstern und Gärtnern der Stadt Wien werden die Bäumchen gesetzt und gleichzeitig ein direkter Bezug zur Begrünung der Stadt hergestellt.