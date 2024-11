Hast du Platz? Diese Tiere suchen ein liebevolles Zuhause

Veröffentlicht am 10. November 2024, 11:25 / ©Tierheim Villach

Egal ob Hund, Katze, Vogel oder Nagetier: Etliche Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf ein Für-immer-Zuhause. Aber auch um Fundtiere kümmern sich die Tierpfleger liebevoll. Einige von ihnen wollen wir euch am heutigen Sonntag genauer vorstellen.

Hunde Hexi und Hilde suchen ein Zuhause

Infos zum Vierbeiner Yorkshire Terrier

braun-grau, weiblich

Hexi geb.: ca. 2018

Hilde geb.: ca. 2016

Hexi und Hilde sind zwei liebevolle Hündinnen, die Menschen sehr zugewandt sind und es genießen, gestreichelt zu werden. Sie lieben Spaziergänge und kommen gut mit anderen Hunden zurecht. Hexi benötigt jedoch aufgrund eines Herzproblems dreimal täglich Tabletten, was sie aber nicht davon abhält, Freude an gemeinsamen Aktivitäten zu haben. Beide warten auf ein liebevolles Zuhause, in dem sie ihre Zuneigung teilen können.

©Tierheim Villach Hexi und Hilde sind zwei liebevolle Hündinnen. (zu sehen: Hilde)

Wer hat ein Herz für Katze „Luna“?

Infos zu Luna Maine Coon

dreifärbig mit längerem Fell

weiblich

kastriert

ca. 11 Jahre alt

Die 11-jährige Luna ist eine sanfte Wohnungskatze, die als Einzelkatze ihre ruhige Umgebung genießt. Sie liebt entspannte Momente und Streicheleinheiten und wünscht sich ein Zuhause, in dem sie verwöhnt und in ihrem eigenen Tempo leben kann.

©Tierheim Villach Die 11-jährige Luna ist eine sanfte Wohnungskatze.

Wer gibt dieser Katze „Meowzilla“ eine Chance?

Infos zu Meowzilla weiblich

kastriert

schwarz

ca. 2 Jahre alt

Meowzilla ist eine vorsichtige Katze, die im Tierheim auf ein geduldiges Zuhause wartet. Sie liebt es, draußen zu sein und versteht sich gut mit Artgenossen. Menschen gegenüber ist sie noch etwas schüchtern, doch mit Zeit und Vertrauen wird sie sicherlich aufblühen.

©Tierheim Villach Meowzilla ist eine vorsichtige Katze, die im Tierheim auf ein geduldiges Zuhause wartet.

Wer hat ein Zuhause für drei süße Meerschweinchen?

Es warten 3 süße Meerschweinchen im Alter von ca. 2 Jahren im Tierheim auf ein neues Zuhause. Zwei männlich kastrierte und ein unkastriertes Meerschweinchen suchen ein artgerechtes Plätzchen.

©Tierheim Villach Es warten 3 süße Meerschweinchen im Alter von ca. 2 Jahren im Tierheim auf ein neues Zuhause.

Wer weiß, wo ich hingehöre?

Dieser Kater wurde am 1. November 2024 in Finkenstein, Nähe Marktstraße aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim. Der Besitzer soll sich bitte unter der Nummer 04242/54125 melden.

©Tierheim Villach Dieser Kater wurde am 1. November 2024 in Finkenstein gefunden.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.