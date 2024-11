Immer mehr Leerstände in Einkaufstraßen: So sieht die Lage in Graz aus

Die Problematik mit Leerständen im Einzelhandel in Einkaufsstraßen ist vielerorts die gleiche und trifft inzwischen auch gute Lagen. Auch in Graz waren die letzten beiden Jahre nicht leicht für den Handel, der in der steirischen Hauptstadt aus verhältnismäßig vielen „Einzelkämpfern“ besteht. Denn anders als zum Beispiel in A-Lagen in Wien sind in Graz nur 28 Prozent der Geschäfte Filialen größerer Handelsunternehmen, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. In der Wiener Mariahilfer Straße seien es beispielsweise 40 und in Linz 36 Prozent. Der Leerstand der Einzelhandelsflächen in der Grazer innenstädtischer A-Lage lag laut der jüngsten Erhebung bei 3,2 Prozent und damit deutlich niedriger als im österreichischen Mittel von 4,9 Prozent.

Verkaufsfläche in Graz deutlich geschrumpft

Allerdings sei die Verkaufsfläche in Graz seit 2014 deutlich geschrumpft, wodurch von den ehemaligen Verkaufsflächen bereits 7,7 Prozent anders genutzt werden. „Graz zählt hier zu den Spitzenreitern“, so Will.

Umbruch im Handel

„Es ist ein riesiger Umbruch im Gange, was den Einzelhandel angeht“, beschreibt auch Inga Horny vom Klagenfurt Marketing die Situation. Einzelne Lokale seien „aufgrund zu hoher Mieten generell schwer zu vermitteln“, heißt es vom Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz, Clemens Sagmeister, im Rahmen einer österreichweiten APA-Recherche. Der Trend, dass der Textileinzelhandel dem Onlinehandel zum Opfer fällt, mache sich ebenso bemerkbar, wie jener, dass große Geschäftsflächen nicht mehr zeitgemäß seien, so Horny. „Speziell wenn sie über mehrere Etagen gehen, tut man sich sehr schwer, sie in die Nachvermietung zu bringen.“

Einkaufsstraßen kämpfen österreichweit mit Leerständen

Blickt man in weitere Städte, offenbaren sich die gleichen Themen. Leerstände gibt es nicht nur in der berühmten Wiener Mariahilfer Straße, wo man für ein Geschäftslokal schnell einmal 30.000 Euro und mehr im Monat hinblättern soll, auch die nicht weniger bekannte Salzburger Getreidegasse spürt den Wandel im Handel. Ketten wie Zara, Marionnaud oder McDonald’s haben sich aus dem Altstadt-Herz verabschiedet. Die Dichte an Souvenirläden steigt – was auch anderswo zu beobachten ist, wo sich viele Touristen tummeln. „Die vielen Pop-ups und Souvenirgeschäfte entwerten die Einkaufsstraße. Man würde gut daran tun, hier gegenzusteuern“, sagte kürzlich CBRE-Fachmann Christoph Oßberger über Salzburg. Dies gilt obwohl „Salzburg nach wie vor zu den attraktivsten Retailstandorten in Österreich gehört“, so CBRE-Experte Walter Wölfler.

Lage in Salzburg

Insgesamt verfügt Salzburg über rund 72.000 Quadratmeter innerstädtische Verkaufsflächen. In der Getreidegasse betrug der Leerstand zuletzt etwa 3,5 Prozent, für die Innenstadt lag diese Quote bei 7 Prozent. In A-Lage gibt es auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern 167 Geschäfte – eine extrem hohe Dichte. Laut Oßberger lassen sich die Leerstände damit erklären, dass die durchschnittliche Fläche in Salzburg lediglich 106 Quadratmeter groß ist. Ein weiterer Grund sind die Mieten, die in der Getreidegasse inzwischen bei 50 bis 140 Euro pro Quadratmeter im Monat liegen.

Lage in Innsbruck

Innsbruck sei aktuell von Leerständen im größeren Stil verschont, so Michael Perger vom Zentrumsverein. Dies hänge mit einem „funktionierenden Städtetourismus“ zusammen. In Zukunft werde aber die Entwicklung, dass Erdgeschossflächen zunehmend von Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben übernommen und der stationäre Handel vom Online-Handel verdrängt werden, auch vor der Tiroler Metropole nicht Halt machen. Aber, so Perger: „Es darf keine weiteren Handelsflächen, vor allem am Stadtrand, geben.“ Investitionen der öffentlichen Hand in die Aufenthaltsqualität seien zudem wesentlich, dann siedelten sich etwa wie am Wiltener Platzl „automatisch“ Geschäfte an. (APA/RED 10.11.2024)