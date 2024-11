Garage in Flammen: 53 Florianis im Löscheinsatz

Veröffentlicht am 10. November 2024, 13:37 / ©FF Bad Eisenkappel

Am 10. November brach gegen 7.45 Uhr in der Garage eines unbewohnten Nebengebäudes auf einem Anwesen in der Gemeinde Bad Eisenkappel, Bezirk Völkermarkt, ein Brand aus. Dabei wurde eine Zwischendecke auf einer Fläche von rund zwei Quadratmetern beschädigt. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg, Miklauzhof sowie Gallizien mit insgesamt acht Einsatzfahrzeugen und 53 Einsatzkräften konnte das Ausbreiten des Brandes verhindert und dieser gelöscht werden. Zudem wurde eine Wasserversorgungsleitung vom Obojnikbach zum TLFA4000 Bad Eisenkappel errichtet, wie die Feuerwehr Bad Eisenkappel auf Facebook bekannt gab.

©FF Bad Eisenkappel | Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg, Gallizien und Miklauzhof … ©FF Bad Eisenkappel | … wurden heute zu einem Dachstuhlbrand im Bezirk Völkermarkt gerufen. ©FF Bad Eisenkappel | Grund dürfte ein beschädigtes Rauchrohr in einem Ofen in einer Garage gewesen sein. ©FF Bad Eisenkappel | Die Florianis legten auch eine Wasserversorgungsleitung … ©FF Bad Eisenkappel | … zum Einsatzort.

Ofen in Garage überhitzt?

Die Tankwägen von Bad Eisenkappel, Miklauzhof und Gallizien übernahmen die Löscharbeiten. Die FF Völkermarkt war bereits auf Anfahrt konnte aber wieder ins Rüsthaus einrücken. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es beim Beheizen des in der Garage befindlichen Ofens zu einer Überhitzung eines Rauchrohrs aus Edelstahl gekommen sein, welche den Brand auslöste. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.