Polizei wird bei Auto-Kontrolle von eigenartigem Geruch überrascht

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Wien-Favoriten führte am Samstagabend, dem 9. November 2024, zur Sicherstellung einer erheblichen Menge an Drogen. Gegen 20.30 Uhr hielten die Beamten der Landesverkehrsabteilung ein Auto an. Ein starker Marihuana-Geruch schlug den Polizisten entgegen. Der 19-jährige Lenker und Zulassungsbesitzer gab an, nichts mit Drogen zu tun zu haben und erlaubte die Durchsuchung seines Autos.

Spürhund hinzugezogen

Bereits bei der ersten Durchsicht stießen die Beamten auf einen vierstelligen Bargeldbetrag in szenetypischer Stückelung. Auch der Marihuana-Geruch verging nicht. Also wurde ein Suchtmittelspürhund hinzugezogen. Zwei Plastikbeutel mit einer größeren Menge Suchtgift konnten daraufhin sichergestellt werden.

Sichergestellt wurden: Cannabiskraut : 2 Gramm

: 2 Gramm Cannabisharz : 1,4 Gramm

: 1,4 Gramm Kokain : 82,7 Gramm

: 82,7 Gramm Metamphetamin : 15,5 Gramm

: 15,5 Gramm MDMA: 59 Tabletten

Lenker und Insassen festgenommen

Neben dem 19-jährigen Fahrer befanden sich noch drei weitere Insassen im Fahrzeug, zwei 18-jährige Männer aus Afghanistan und ein 17-Jähriger, dessen Staatsangehörigkeit bisher unklar ist. Alle vier wurden vorläufig festgenommen und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost-Zentrum, übernommen.