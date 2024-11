Nach tödlicher Messerattacke: Verdächtiger in Klagenfurt in U-Haft

Der tatverdächtige Iraner befindet sich nun bis zur Auslieferung an Slowenien in Untersuchungshaft in Klagenfurt.

Jener 39-jährige Iraner, der am Samstag in Klagenfurt wegen Mordverdachts festgenommen wurde, befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Klagenfurt. Er steht im Verdacht, bereits am Donnerstag am Flughafengelände Ljubljana seine 33-jährige Ex-Partnerin, mit der er drei minderjährige Kinder hat, getötet zu haben. Über ihn wird die Übergabehaft bis zur Auslieferung an Slowenien verhängt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf Anfrage der APA.

Mann hatte drei Kinder mit Mordopfer

Der unter Mordverdacht stehende Mann ist am Samstag auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls in seiner Wohnung in Klagenfurt verhaftet worden. Er soll die 33-jährige Frau, die im Iran geboren wurde und ebenfalls in Klagenfurt lebte, am Donnerstag mit Messerstichen getötet haben. Der Mann hat bis zum gerichtlichen Beweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten. Mit der Iranerin hatte er laut Staatsanwaltschaft drei Kinder im Alter von fünf, sieben und 14 Jahren. Sie wurden vom Jugendamt in Kärnten fremduntergebracht.

Verdächtiger zeigt sich geständig

Laut slowenischen Medien habe die Leiche der Frau, die Donnerstagfrüh auf dem Parkplatz des Flughafens Ljubljana entdeckt worden war, mehrere Messerstiche aufgewiesen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte, dass das Tatwerkzeug ein Messer war. Bei der Einvernahme habe sich der Verdächtige geständig gezeigt. Bis zur Übergabe an Slowenien könne es durchaus „mehrere Wochen“ dauern, wie Sandra Agnoli, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, gegenüber der APA sagte. (APA/Red., 10.11.2024)