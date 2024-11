Leerstände in Einkaufsstraßen: Auch Kärntner Einzelhandel muss kämpfen

Das Problem von Leerständen im Einzelhandel in Einkaufsstraßen ist kein neues und breitet sich mittlerweile auch in Kärnten aus. Auch in guten Lagen steht man immer häufiger vor leeren Geschäftsfronten. „Es ist ein riesiger Umbruch im Gange, was den Einzelhandel angeht“, beschreibt etwa Inga Horny vom Klagenfurt Marketing die Situation. Einzelne Lokale seien „aufgrund zu hoher Mieten generell schwer zu vermitteln“, erklärt dazu Clemens Sagmeister, Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz, im Rahmen einer österreichweiten APA-Recherche.

Hauptprobleme: Onlinehandel und zu große Geschäftsflächen

Vor allem zwei Trends machen dem Einzelhandel zu schaffen: Einerseits verliere man laut Horny vor allem im Textilbereich immer mehr Kunden an den Onlinehandel, andererseits seien große Geschäftsflächen nicht mehr zeitgemäß. Vor allem für Lokalitäten, die über mehrere Etagen gehen, finde man nur schwer Nachfolger. Diese Probleme bestätigt auch Regioplan-Standortberaterin Ines Delic. Sie prophezeit weitere Flächenreduktionen und weitere Insolvenzen im stationären Handel. Die Problematik sei in großen und kleinen Städten die gleiche; in kleineren Orten würden Leerstände aber stärker ins Auge fallen und im schlimmsten Fall auch die Nahversorgung wegbrechen.

Städte als Wohnraum attraktivieren und neuer Mix in Einkaufsstraßen

In vielen Städten kommen laut Delic Probleme mit der Bausubstanz bei den Handelsimmobilien dazu. Für Klagenfurt beschreibt Horny Folgendes: „Es gibt Flächen, die sind in derart desolatem Zustand, dass sie nicht vermietet werden können. Etwa was den Sanitärbereich oder fehlende Aufenthaltsräume für Mitarbeiter angeht.“ Was der Problematik der Leerstände in den Städten entgegenwirken könnte, sei laut Experten eine Änderung der Wohnraumpolitik. Horny: „Innenstädte sollen wieder als Wohnräume attraktiv gemacht werden.“ Weiters brauche es das Schaffen eines gesamtheitlichen Erlebnisses rund ums Shoppen, so Delic. „Die Menschen, vor allem die Jüngeren, geben Geld inzwischen anders aus. Jeder schaut angesichts der Krise, was er wirklich braucht; Jüngere kaufen viel Second Hand und geben mehr Geld für Erlebnisse oder im Sinne des Körperbewusstseins aus.“ Sie plädiert für einen neuen Mix in den Einkaufsmeilen, der für mehr Kundenfrequenz und eine längere Aufenthaltsdauer sorgen könnte.

Leerstandsproblem in vielen österreichischen Städten

Ähnlich trist wie in Klagenfurt sieht es auch in anderen österreichischen Städten aus. Leerstände gibt es nicht nur in der berühmten Wiener Mariahilfer Straße, wo man für ein Geschäftslokal schnell einmal 30.000 Euro und mehr im Monat hinblättern soll, auch die nicht weniger bekannte Salzburger Getreidegasse spürt den Wandel im Handel. Ketten wie Zara, Marionnaud oder McDonald’s haben sich aus dem Altstadt-Herz verabschiedet. Die Dichte an Souvenirläden steigt – was auch anderswo zu beobachten ist, wo sich viele Touristen tummeln. „Die vielen Pop-ups und Souvenirgeschäfte entwerten die Einkaufsstraße. Man würde gut daran tun, hier gegenzusteuern“, sagte kürzlich CBRE-Fachmann Christoph Oßberger über Salzburg.

Leerstandslage in Salzburg, Innsbruck und Graz

Insgesamt verfügt Salzburg über rund 72.000 Quadratmeter innerstädtische Verkaufsflächen. In der Getreidegasse betrug der Leerstand zuletzt etwa 3,5 Prozent, für die Innenstadt lag diese Quote bei 7 Prozent. Innsbruck sei aktuell von Leerständen im größeren Stil verschont, so Michael Perger vom Zentrumsverein. Dies hänge mit einem „funktionierenden Städtetourismus“ zusammen. Doch Perger betont: „Es darf keine weiteren Handelsflächen, vor allem am Stadtrand, geben.“ Auch in Graz waren die letzten beiden Jahre nicht leicht für den Handel, der in der steirischen Hauptstadt aus verhältnismäßig vielen „Einzelkämpfern“ besteht. Denn anders als zum Beispiel in A-Lagen in Wien sind in Graz nur 28 Prozent der Geschäfte Filialen größerer Handelsunternehmen, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. In der Wiener Mariahilfer Straße seien es beispielsweise 40 und in Linz 36 Prozent. Der Leerstand der Einzelhandelsflächen in der Grazer innenstädtischer A-Lage lag laut der jüngsten Erhebung bei 3,2 Prozent und damit deutlich niedriger als im österreichischen Mittel von 4,9 Prozent. Allerdings sei die Verkaufsfläche in Graz seit 2014 deutlich geschrumpft, wodurch von den ehemaligen Verkaufsflächen bereits 7,7 Prozent anders genutzt werden. (APA/Red, 10.11.2024)