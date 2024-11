Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit halten Wiener Feuerwehr auf Trab

Am Sonntag, 10. November, ereigneten sich in Wien zwei Zimmerbrände.

Am Sonntag, 10. November, ereigneten sich in Wien zwei Zimmerbrände.

In den frühen Morgenstunden ist es aus bisher unbekannter Ursache, im 15. Bezirk in der Felberstraße zu einem Zimmerbrand im 1. Stock eines Mehrparteienwohnhauses in Altbauweise gekommen. Da beim Eintreffen der Feuerwehr bereits dichter Rauch aus zwei Wohnungsfenstern im 1. Stock drang und das Stiegenhaus bereits stark verraucht war, wurde unverzüglich mit einer Löschleitung unter Atemschutz der Zimmerbrand im sogenannten Innenangriff über das Stiegenhaus bekämpft. Gleichzeitig mit der Brandbekämpfung wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um vier Personen über die Fenster in Sicherheit zu bringen. Von weitern Atemschutztrupps wurde das Objekt kontrolliert, um dabei mittels Fluchtfilterhauben weitere acht Personen in Sicherheit zu bringen. Anschließend waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich.

©Stadt Wien/Feuerwehr Da beim Eintreffen der Feuerwehr bereits dichter Rauch aus zwei Wohnungsfenstern im 1. Stock drang und das Stiegenhaus bereits stark verraucht war, wurde unverzüglich mit einer Löschleitung unter Atemschutz der Zimmerbrand im sogenannten Innenangriff über das Stiegenhaus bekämpft.

Einsatzkräfte mussten erneut zu Küchenbrand ausrücken

Kurze Zeit darauf mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. In den Mittagsstunden ist es im 23. Bezirk in der Kanitzgasse zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienwohnhaus gekommen. Der Brand wurde ebenfalls mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft. Da die flüchtende Wohnungsinhaberin aber geistesgegenwärtig ihre Wohnungstüre beim Flüchten hinter sich schloss, blieb das Stiegenhaus rauchfrei. Da bei der anschließenden Kontrolle auch alle Wohnungen des betreffenden Objektes rauchfrei waren, konnten alle Wohnparteien in ihren Wohnungen verbleiben. Anschließend musste nur die Brandwohnung mit einem Hochleistungslüfter sowie eine Wohnung wo es zu einer geringen Rauchverschleppung gekommen ist, belüftet werden.

©Stadt Wien/Feuerwehr | Der Brand wurde ebenfalls mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft. ©Stadt Wien/Feuerwehr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2024 um 15:39 Uhr aktualisiert