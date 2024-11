Rührende Aktion: Adventskalender für Kinder in Not gesucht

Veröffentlicht am 10. November 2024, 15:57 / ©pixabay

„Dringend gesucht: Schoko-Adventkalender für armutsbetroffene Kinder“ – so lautet ein aktueller Aufruf der Caritas Steiermark. Momentan werden nämlich wieder Schoko-Adventkalender gesammelt, die armutsbetroffenen Kindern in den Caritas-Einrichtungen oder bei der Lebensmittelausgabe geschenkt werden. Die Abgabe ist bis 25. November per Post oder direkt im Caritas Paulinum (Grabenstraße 39, 8010 Graz) während der Öffnungszeiten möglich – Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 und Freitag zwischen 8 und 14 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2024 um 16:01 Uhr aktualisiert