Mahnwache in Klagenfurt: Kärnten gedenkt der Opfer der Reichskristallnacht

Zur Erinnerung an die Reichskristallnacht wurde in Klagenfurt eine Mahnwache abgehalten.

Sie markieren eines der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte: die Novemberpogrome von 1938. In der Nacht vom 9. auf den 10. November kam es in ganz Österreich zu gewaltsamen Übergriffen auf jüdische Bürgerinnen und Bürger. Synagogen wurden in Brand gesteckt, Geschäfte zerstört und tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet und getötet. Was in der „Reichskristallnacht“ begann, fand in den Tagen danach seine Fortsetzung. Wer konnte, ergriff die Flucht. Die Novemberpogrome waren der Beginn der gezielten Judenverfolgung im Dritten Reich. Im Rahmen ihrer traditionellen Mahnwache am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt gedachte die SJG Kärnten auch heuer wieder der Opfer des Novemberpogroms und der Nazi-Diktatur.

Landeshauptmann Kaiser: „Eine Mahnung, wach zu bleiben“

„Es ist wichtig, an Tagen wie diesen innezuhalten und zu erinnern. Gerade in einer herausfordernden Zeit wie heute, in der viele den Halt verlieren und Werten wie Menschlichkeit und Solidarität immer weniger Bedeutung beigemessen wird, kann man nicht oft genug aufzeigen, wie schnell Worte zu Taten werden, wenn Hass, Neid und Vorurteile in einer Gesellschaft Fuß fassen. Es ist eine Mahnung wach zu bleiben, damit sich solche grausamen Taten niemals wiederholen“, betonte SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser.

©SPÖ Kärnten Landeshauptmann Peter Kaiser hielt bei der Mahnwache in Klagenfurt anlässlich des 86. Jahrestags der Novemberpogrome eine Rede.

Appell für mehr Zusammenhalt und Menschlichkeit

Die Erinnerung an diese abscheulichen Verbrechen sei nicht nur eine Verpflichtung gegenüber den Opfern, sondern heute mehr denn je auch ein dringender Appell an die nachfolgenden Generationen. Angesichts welt- und europapolitischer Tendenzen, jüngst durch die antisemitischen Gewaltübergriffe in Amsterdam sichtbar werdend, gelte besondere Vorsicht. „Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Menschlichkeit sind unersetzlich, und es ist die Aufgabe jeder Einzelnen und jedes Einzelnen, gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus einzutreten und die Würde aller Menschen zu schützen“, so Kaiser.

©SPÖ Kärnten Die Menschen gedachten der jüdischen Opfer der Reichskristallnacht bei der Mahnwache in Klagenfurt.

Voglauer: „Verantwortung endet nicht in der Vergangenheit“

Auch die Kärntner Grünen finden klare Worte anlässlich des 86. Jahrestags der Novemberpogrome: „Aus diesem düsteren Kapitel unserer Vergangenheit geht eine Verantwortung hervor. Es ist wichtig, dass wir uns mit unserem historischen Erbe auseinandersetzen. Denn unsere Verantwortung endet nicht in der Vergangenheit, wir sind auch verantwortlich für die Gegenwart und Zukunft“, hält Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten fest. Und weiter: „Heute sind wir wieder mit einem Anstieg antisemitischer Angriffe und Provokationen konfrontiert – eine Entwicklung, die mich zutiefst beunruhigt und besorgt“, so Voglauer, die sich auf den Jahresbericht der Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde bezieht, die 2023 mit 1.147 Meldungen antisemitischer Vorfälle einen traurigen Rekord verzeichnete.