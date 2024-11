Vogelgrippe-Ausbruch: Bundesheer beendet den Assistenzeinsatz

Seit 8. November 2024 standen 18 ABC-Abwehrspezialisten des Bundesheeres im Assistenzeinsatz zur Desinfektion von Vogelgrippe-Kadavertransporten in Biberbach, Bezirk Amstetten. 5 Minuten berichtete. Mit heutigem Sonntag, dem 10. November 2024, endete der Assistenzeinsatz. Die Soldaten der ABC-Abwehrkompanie Korneuburg verhinderten, dass sich die Vogelkrankheit aus einem betroffenen Betrieb weiterverbreiten konnte. Dazu dekontaminierten sie in insgesamt 785 Personenstunden 20 Personenkraftwagen, vier Teleskoplader, 18 Hängerzüge und acht Lastkraftwagen mit Containern für den sicheren Abtransport verendeter Tiere.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich spreche meinen großen Dank und Respekt an alle Helfenden dieses Assistenzeinsatzes aus, die mit ihrem schnellen und kompetenten Engagement eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe verhinderten. Zugleich wünsche ich allen Landwirtinnen und Landwirten sowie sämtlichen Betroffenen viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten.“

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Biberbach sind aufgrund der Krankheit tausende Tiere verendet oder mussten getötet werden. Um eine Kontaminationsverschleppung zu verhindern, standen die Soldatinnen und Soldaten der ABC-Abwehrtruppe aus Korneuburg im Einsatz. Sie errichteten eine Schleuse, in der sie vor allem die Radkästen und Unterböden der Fahrzeuge sowie die Container, in denen die verendeten Tiere transportiert wurden, desinfizierten. Zuletzt wurde ganz Österreich zum Risikogebiet ernannt. Zahlreiche Bezirke in den einzelnen Bundesländern gelten als besonders gefährdet bezüglich der Vogelgrippe. Mehr dazu in: Vogelgrippe: Ganz Österreich gilt als Risikogebiet.