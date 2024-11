Vorweihnachtswunder in Villach: Gastronom verschenkt 100 Pizzen an Helden

In der Pizzeria Jagersberg in Landskron erwartet 100 Ehrenamtler ein Vorweihnachtswunder.

In der Pizzeria Jagersberg in Landskron erwartet 100 Ehrenamtler ein Vorweihnachtswunder.

Ein „Vorweihnachtswunderaktion“ hat der Villacher Gastronom Martin Koslitsch auch heuer wieder auf die Beine gestellt. Um die freiwilligen Helferinnen und Helfer aus der Region zu ehren, verschenkt das Restaurant Pizzeria Jagersberg RJB in Landskron 100 Pizzen an ehrenamtlich Tätige.

©KK / zVg Martin Koslitsch verschenkt auch heuer wieder 100 Pizzen in der Vorweihnachtszeit.

Gratispizzen für Menschen, die es verdient haben

Doch wie kann man an der Aktion teilnehmen? Ganz einfach, indem man beim entsprechenden Facebook-Beitrag des Restaurants Jagersberg eine ehrenamtlich tätige Person markiert, die die Gratispizza bekommen soll: „Markiert bitte Menschen, bei denen ihr glaubt, sie hätten es verdient, beschenkt zu werden“, heißt es dazu im entsprechenden Posting. Abgeholt werden können die kostenlosen Pizzen am 14. Dezember zwischen 12 und 14 Uhr im Restaurant, das sich in der Ossiacherstraße in Villach befindet. Wenn sich zu viele Personen melden, entscheidet das Los, wer sich über eine kostenlose Pizza freuen darf.

Bist du ehrenamtlich tätig? Ja, mit Leib und Seele! Nein, aber ich würde gerne. Nein, dazu habe ich keine Zeit/Lust. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Nicht das erste Pizza-Vorweihnachtswunder

Die Gratispizza-Aktion ist nicht die erste dieser Art, die Martin Koslitsch in die Wege geleitet hat. Bereits seit einigen Jahren verschenkt er in der Vorweihnachtszeit Pizzen für den guten Zweck. Im Vorjahr gingen beispielsweise 80 kostenlose Pizzen an Familien, die es nicht leicht haben. Doch sogar bei solchen wohltätigen Aktionen bleiben Kritiker nicht aus. Für sie hat Koslitsch eine klare Botschaft und eine Handlungsempfehlung: „An alle Hater da draußen, selbst Geld in die Hand nehmen und Gutes tun!“