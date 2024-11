Unfall: E-Bikerin (50) nach Crash mit Auto verletzt

Am Sonntag, dem 10. November, ereignete sich gegen 12.20 Uhr ein Unfall in Eibiswald. Eine 30-jährige Autofahrerin war gemeinsam mit ihrem Freund auf der B69 von Oberhaag in Richtung Eibiswald unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-jährige E-Bikerin auf der L653 von Pitschgau kommend in Richtung B69. Offenbar fuhr die 50-Jährige ohne anzuhalten in die Kreuzung ein, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Autofahrer leisten Erste Hilfe

Die Insassen des Autos alarmierten sofort die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Ein zufällig vorbeikommender Krankenpfleger sowie Rettungskräfte setzten die Erste-Hilfe-Maßnahmen fort. Die 50-jährige E-Bikerin wurde mit dem Rettungshubschrauber C12 ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Sie trug einen Fahrradhelm und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Polizeiinspektion Eibiswald übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.