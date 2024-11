Haus stand in Flammen: Jugendlicher und Feuerwehrmann im Krankenhaus

In Tirol geriet ein Haus in Brand.

Am gestrigen Samstag, dem 9. November 2024, gegen 19.15 Uhr, brach in einem Einfamilienhaus in Reutte ein Brand aus, wobei das Haus innerhalb k√ľrzester Zeit in Vollbrand stand. Ein 17-j√§hriger Bewohner des Hauses wurde auf das Feuer aufmerksam und schlug Alarm. Letztlich musste der Jugendliche mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Reutte gebracht werden. Bei den L√∂scharbeiten wurde ein 22-j√§hriger Feuerwehrmann unbestimmten Grades verletzt und ebenso in das BKH Reute verbracht. Das Einfamilienhaus wurde schwer besch√§digt.

Ermittlungen zur Brandursache

Laut Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache ergeben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt in einem Schlafzimmer im Erdgescho√ü des Brandobjektes ausgegangen werden kann. „Es konnten keinerlei Hinweise auf das Vorliegen von Fremdverschulden ermittelt werden“, so die Landespolizeidirektion Tirol.