Paragleiter-Unfall: Mann (65) stürzt acht Meter ab und wird verletzt

Am 10. November war ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau am Nachmittag mit einem Paragleiter unterwegs. Während des Landeanfluges im Gemeindegebiet von Lendorf, Bezirk Spittal an der Drau, verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Gleitschirm. Dieser klappte auf die Seite ein und der Mann stürzte unkontrolliert mit hohem Tempo aus circa acht Metern Höhe auf eine Wiese. Der 65-Jährige begab sich selbstständig in seine Wohnung im Nahbereich und verständigte die Rettung. Er wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.