Feuerwehrjugend: Drei Steirer bestehen höchste Leistungsprüfung

In der Steiermark stellte sich die Feuerwehrjugend am 9. November der höchsten Leistungsprüfung.

Am Samstag, dem 9. November 2024, wurde in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring die höchste Leistungsprüfung der Feuerwehrjugend abgelegt. Insgesamt nahmen 214 Jungen und Mädchen aus der gesamten Steiermark an der anspruchsvollen Prüfung teil. Aus dem Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag bestanden drei Jugendliche der Feuerwehr Freßnitz die Prüfung erfolgreich.

Prüfungsbereiche für den Feuerwehrnachwuchs

Die anspruchsvolle Prüfung für den Feuerwehrnachwuchs wurde im vergangenen Jahr gründlich überarbeitet, um den aktuellen Anforderungen der Grundausbildung gerecht zu werden. In einem Stationsbetrieb mussten die Teilnehmer eine theoretische Prüfung ablegen, Aufgaben aus der Ersten Hilfe lösen, ein Planspiel durchspielen und Übungen sowohl im Brandeinsatz als auch im technischen Einsatz absolvieren.

So lief die Prüfung ab Theoretische Prüfung: In einem schriftlichen Test mussten die Teilnehmer ihr

Wissen aus einem umfangreichen Fragenkatalog unter Beweis stellen. Diese

Prüfung fand computergestützt statt und testete Grundlagenwissen zur

Feuerwehrarbeit. Erste Hilfe: Hier standen praktische Übungen und Fragen zur Erstversorgung am Programm. Die Jugendlichen zeigten ihr Wissen zu lebensrettenden Maßnahmen und ihr Können zu grundlegenden Erste-Hilfe-Techniken, die im Feuerwehrdienst essenziell sind. Planspiel „Die Gruppe im Einsatz“: In einem Planspiel, das grundlegendes Wissen zu Brandeinsätzen und zu technischen Einsätzen voraussetzte, mussten die Jugendlichen verschiedene Szenarien durchspielen. Praktische Übungen im Brandeinsatz (2 Teile): Die Jugendlichen mussten Geräte für den Brandeinsatz auf dem Aufgabenfeld erkennen und den korrekten Einsatzbereichen zuordnen. Dazu gehörten Geräte für die Wasserentnahme, Wasserförderung, Wasserabgabe und das Zubehör wie Kupplungen. Ebenso gehörte das Szenario „Scheunenbrand“ zu den praktischen Aufgaben. Praktische Übungen im technischen Einsatz (2 Teile): Hier führten die

Jugendlichen eine praxisnahe Übung zur Absicherung einer Unfallstelle durch.

Prüfung des Wissens aus der Grundausbildung

Bei der Prüfung wurden unter anderem das korrekte Aufstellen von Absperrungen und die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen geübt, wie sie auch in der Grundausbildung „Steiermark“ vermittelt werden. Eine weitere praktische Aufgabe bestand darin, verschiedene Gerätschaften für den Technischen Einsatz zu erkennen und korrekt zuzuordnen. Die Teilnehmer mussten Geräte für Holzarbeiten, Aufräumarbeiten, Absicherung und Menschenrettung auf dem Übungsfeld richtig identifizieren und ablegen.

Goldene Abzeichen für drei Steirer

Die Jugendfeuerwehrmänner Julian Ganster, Jonas Eder-Schützenhofer und Fabian Wagner bestanden nach intensiver Vorbereitung erfolgreich alle Stationen der Prüfung und erreichten damit die höchste Stufe der Feuerwehrjugendausbildung. Die goldenen Abzeichen wurden im Rahmen einer Abschlussfeier in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule verliehen. Als erster Gratulant seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag und der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz überbrachte Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und Feuerwehrkommandant Johann Eder-Schützenhofer seine Glückwünsche.