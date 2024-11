Polizei trifft im Park auf Drogendealer – Festnahme

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten am Samstag, 9. November 2024, um 17 Uhr, in einem Park in Favoriten zwei mutmaßliche Suchtgifthändler, einen 36-jährigen Türken und einen 53-jährigen Bulgaren, festnehmen. Im Zuge der Amtshandlung wurden mehrere Beutel mit Cannabiskraut (rund 34 Gramm) und Marihuana (rund 8 Gramm) sowie ein dreistelliger Euro-Betrag in szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt. Der 36-Jährige und der 53-Jährige wurden aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels angezeigt.