Shopping-Tag für Schnäppchenjäger: Singles Day wird immer populärer

Am 11.11. ist Singles Day – auch in Österreich wird an diesem Tag fleißig geshoppt.

Der 11.11. ist nicht nur der Tag des Heiligen Martin, der Landesfeiertag des Burgenlands und der Beginn des Faschings, sondern für immer mehr Menschen auch der „Singles Day“. Der aufgrund der vielen Einsen im Datum so genannte Tag hat sich von China ausgehend zu einem der größten Shopping-Events der Welt entwickelt.

130 Millionen Euro fließen am Singles Day in den Handel

„Ursprünglich vom chinesischen Onlinegiganten Alibaba populär gemacht, ist der Singles Day insbesondere für den Onlinehandel bereits die weltweit umsatzstärkste Rabattaktion geworden“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien und überparteilichen Handelsverbands. „Schon länger beteiligen sich nicht nur Onlinehändler, sondern immer stärker auch stationäre Geschäfte und große Handelsketten an diesem Aktionstag und werben mit Rabatten um Kunden. Wir rechnen damit, dass die österreichischen Kundinnen und Kunden an diesem Tag gut 130 Millionen Euro im Handel ausgeben. Der Kuchen verteilt sich stark ins Ausland, sodass die österreichischen Händler mitziehen müssen.“

Singles Day auch in Österreich immer bekannter

Auch in Österreich hat der Singles Day in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Das zeigt auch der neueste Consumer-Check des Handelsverbands, für den das Marktforschungsinstitut Reppublika mehr als 1.000 Personen befragt hat. Demnach haben bereits zwei von drei Befragten (63 %) vom Singles Day gehört. Und fast jeder Vierte (24 %) plant, an diesem Tag auf Schnäppchenjagd zu gehen. Das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr (21 %).

Oberösterreicher und Salzburger geben am Singles Day am meisten aus

Jene Kunden, die am 11. November shoppen, werden dafür heuer im Schnitt 117 Euro pro Kopf ausgeben. Das ist exakt gleich viel wie schon im Jahr 2023. Das Bundesländer-Ranking führen Oberösterreich und Salzburg mit 154 Euro pro Kopf an, gefolgt von Niederösterreich und dem Burgenland mit 123 Euro. Schlusslicht ist heuer Wien mit durchschnittlich nur 89 Euro. Auch Steiermark & Kärnten (112 Euro) sowie Tirol & Vorarlberg (100 Euro) liegen etwas unterhalb des Bundesschnitts. Am liebsten shoppen die Österreicher am Singles Day im Onlinehandel (66 %), gefolgt vom Shoppingcenter (45 %) und klassischen Einkaufsstraßen (20 %).

Bundesländerranking: Wie viel wird am Singles Day ausgegeben? Oberösterreich/Salzburg: 154 Euro pro Kopf Niederösterreich/Burgenland: 123 Euro pro Kopf Steiermark/Kärnten: 112 Euro pro Kopf Tirol/Vorarlberg: 100 Euro pro Kopf Wien: 89 Euro pro Kopf

Auf Singles Day folgt Black Friday

„Der Singles Day gewinnt auch hierzulande immer stärker an Bedeutung“, meint Handelssprecher Rainer Will. „Noch stärker aber hat sich bei den heimischen Kunden der Black Friday als wichtigster Einkaufstag für jene etabliert, die in der Vorweihnachtszeit von reduzierten Preisen profitieren wollen.“ Dieser Shopping-Tag fällt heuer auf den 29. November. Sowohl Singles Day als auch Black Friday sind gerade in Zeiten, in denen die Kunden sehr preissensibel agieren, geeignete Anlässe, um mit Marketingaktionen um Kunden zu werben oder Langsamdreher aus dem Sortiment zu bekommen. Nur ein geringer Teil der so ausgelösten Konsumausgaben sind für den Handel aber tatsächlich zusätzliche Einnahmen. Vielmehr wird für ohnehin geplante Ausgaben auf besonders gute Preise gewartet.

Unterstützungsappell für heimischen Handel

Insbesondere von den Ausgaben im Onlinehandel fließt bereits deutlich mehr als die Hälfte nicht in den heimischen Handel, sondern ins Ausland. „Da viele Menschen den Singles Day bereits für erste Weihnachtseinkäufe nutzen, sollte ein bewusster Kauf auch mit Blick auf die Arbeitsplätze in Österreich getroffen werden“, so Will abschließend.