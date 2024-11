Bewohner und Haustiere vor Flammen gerettet

In Niederösterreich stand ein Einfamilienhaus in Brand.

Haus in Brand

In Niederösterreich stand ein Einfamilienhaus in Brand.

Veröffentlicht am 10. November 2024, 19:26 / ©FF Gumpoldskirchen / Ingo Denninge

Ein Einfamilienhaus in der Richard-Klinger-Straße in Gumpoldskirchen, Bezirk Mödling, stand in Flammen. Laut Feuerwehr brach das Feuer im Dachbereich aus und breitete sich rasch auf den gesamten Dachstuhl aus. Der Brand erforderte Löscharbeiten von mehreren Seiten, die Zufahrt zum Brandobjekt war allerdings nur durch enge Gassen möglich. „Zwei Bewohner des Hauses sowie zwei Hunde und drei Katzen wurden aus dem Haus gebracht, eine Katze musste mit Sauerstoff versorgt werden“, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando. Erst nach drei Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

©FF Wiener Neudorf | Sonntagmittag, 10. November, brach … ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur | … im Dachbereich eines Haus ein Brand aus. ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur | Die Flammen weiteten sich rasch aus. ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur | Drei Feuerwehren standen im Einsatz. ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur | Haustiere und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. ©Pressestelle BFK Mödling / Matthias Stur | Personen wurden bei dem Brand keine verletzt. ©FF Guntramsdorf / Martin Stundner | Nach drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren nahmen die Brandbekämpfung über mehrere Rohre vom Boden und über eine Drehleiter vor. Im betroffenen Wohnhaus sowie im Nachbargebäude wurden Atemschutztrupps im Innenangriff eingesetzt sowie Kontrollen durchgeführt. Zusätzlich wurde die Dachkonstruktion geöffnet, um den Brandherd im Dachstuhl besser zu löschen.

Herausfordernd kam zum Einsatz hinzu, dass auf einer Seite des Daches eine Photovoltaik-Anlage verbaut war. „Dies erschwert das Öffnen der Dachhaut bei den Löscharbeiten und birgt die Gefahr eines Stromschlages für Einsatzkräfte“, heißt es weiter.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Freiwilligen Feuerwehren Gumpoldskirchen, Guntramsdorf und Wiener Neudorf waren mit 17 Fahrzeugen und 94 Mitgliedern im Einsatz, die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei aufgenommen.