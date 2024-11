Gas-Austritt: Wohnhaus evakuiert

Am Sonntag, 10. November 2024, um zirka 17 Uhr, wurde in einem Stiegenhaus einer Wohnanlage in Lustenau Gasgeruch wahrgenommen. Sofort wurde Alarm geschlagen und sämtliche Bewohner evakuiert. „Eine durch die Feuerwehr Lustenau vorgenommene Nachschau im Objekt hat ergeben, dass der Gasaustritt durch einen vermutlichen Defekt in der Heizungsanlage entstanden ist. Dieser konnte rasch behoben werden, es wurde niemand verletzt. Am Einsatz vor Ort waren die FW Lustenau mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie die Polizei beteiligt“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.